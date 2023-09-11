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NYT: торговец оружием из США зарабатывает миллионы на поставках Украине при помощи сержанта ВСУ

1:13
Мир

Торговец оружием из США Марк Моралес зарабатывает миллионы на поставках Украине при посредничестве старшего сержанта ВСУ Владимира Койфмана, американца украинского происхождения, которому платит за организацию встреч со своими контактами в правительстве. Об этом пишет журналист The New York Times в своём расследовании.

NYT: торговец оружием из США зарабатывает миллионы на поставках Украине при помощи сержанта ВСУ
Фото: "Weapons cleaning" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Автор статьи утверждает, что шесть мужчин встретились в прошлом месяце в баре одного из самых роскошных отелей Киева, чтобы обсудить прибыльный бизнес на вооружении украинских войск. Там присутствовали Моралес, Койфман, а также украинские военные и чиновники.

Издание отмечает, что эта встреча позволила показать скрытый аспект военной стратегии Белого дома.

Моралес является одним из важнейших поставщиков для Украины. Пентагон заключил с его компанией Global Ordnance контракты на сумму около 1 миллиарда долларов, преимущественно на поставку боеприпасов. Кроме того, он построил дополнительный бизнес на сумму около 200 миллионов долларов, продавая оружие напрямую украинцам, говорится в материале.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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