Торговец оружием из США Марк Моралес зарабатывает миллионы на поставках Украине при посредничестве старшего сержанта ВСУ Владимира Койфмана, американца украинского происхождения, которому платит за организацию встреч со своими контактами в правительстве. Об этом пишет журналист The New York Times в своём расследовании.

Фото: "Weapons cleaning" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.