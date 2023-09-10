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Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России

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Мир

Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели, пишет немецкое издание Zeit.

Zeit: декларация саммита G20 обрушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
Фото: DPA/ Kay Nietfeld

Автор статьи напомнил, что год назад на саммите G20 на Бали "неожиданно" была принята декларация с осуждением СВО на Украине. Запад интерпретировал принятие такой декларации как изоляцию России, речь шла о "звучной пощёчине".

Теперь же Шольц признал то, что скрывать уже невозможно. В итоговой декларации саммита осуждения РФ нет, о "пощёчине" упоминания не было, констатирует обозреватель газеты.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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