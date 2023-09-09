В США спустя 22 года опознаны две жертвы терактов 11 сентября

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Спустя двадцать два года после трагических нападений джихадистов на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года власти объявили об идентификации останков двух жертв, погибших в башнях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, с помощью анализа ДНК. Имена этих двух жертв, мужчины и женщины, не разглашаются по просьбе их семей. Таким образом, общее число идентифицированных останков достигло 1649 из 2753 человек, которые погибли, когда боевики "Аль-Каиды" совершили теракты, врезавшись двумя авиалайнерами в башни-близнецы на Манхэттене, как сообщает Медицинский департамент Нью-Йорка.

Фото: openverse

Мэр Эрик Адамс выразил надежду, что эти новые опознавательные знаки принесут некоторое утешение семьям жертв. Он также подчеркнул приверженность Управления главного судмедэксперта воссоединению всех жертв взрыва во Всемирном торговом центре с их близкими. Важно отметить, что 1104 жертвы еще предстоит опознать, а последние две идентификации произошли в 2021 году, как сообщает AFP.

Катастрофическое обрушение Южной башни, а затем и Северной башни Всемирного торгового центра привело к значительному количеству огня, стали и пыли, что затруднило поиск следов ДНК сотен погибших. Недавние идентификации стали возможны благодаря использованию "технологии секвенирования нового поколения", известной своей повышенной чувствительностью и скоростью по сравнению с традиционными методами анализа ДНК. Эта технология используется, в частности, американскими военными, как пояснили в медицинском департаменте.

Террористические акты 11 сентября 2001 года остаются самыми смертоносными в истории, в результате которых, по официальным данным, погибло в общей сложности 2977 человек.

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