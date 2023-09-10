Байден рассказал о создании с Индией конкурента "Шелкового пути" Китая

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Лидеры Соединенных Штатов, Европейского союза, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Иордании и Индии официально подписали новаторское соглашение, направленное на создание нового экономического коридора, соединяющего Индию, Ближний Восток и Европу. Президент Джо Байден сделал это заявление по итогам саммита G20, проходившего в Нью-Дели. Этот амбициозный проект предусматривает значительные инвестиции как в морские, так и в железнодорожные транспортные сети с целью оптимизации и расширения международной торговли. Кроме того, инициатива предусматривает поставку экологически чистых источников энергии и прокладку высокоскоростных интернет-кабелей, и все это имеет решающее значение для обеспечения устойчивого роста на Ближнем Востоке.

Фото: Creativecommons

Президент Байден подчеркнул историческое значение этого момента, подчеркнув, что принятые сегодня решения будут иметь далеко идущие последствия на десятилетия вперед. Стоит отметить, что до этого заявления Министерство иностранных дел Украины выразило свое недовольство некоторыми аспектами итоговой декларации, принятой на саммите G20.

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