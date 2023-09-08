Rzeczpospolita: в Польше находится более 10 тысяч солдат США для защиты НАТО

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На территории Польши находятся более 10 тысяч американских военнослужащих, оснащённых самой современной военной техникой, заявил посол США в Варшаве Марк Бжезинский.

Фото: Openverse

По его словам, настолько крупный контингент нужен для надёжной защиты восточных границ Североатлантического альянса.

"Рука об руку с польскими солдатами мы реализуем задание президента Джо Байдена: каждый сантиметр пространства НАТО — включая Польшу, разумеется — в безопасности и под защитой", — пояснил дипломат в интервью Rzeczpospolita.

Бжезинский подчеркнул, что верит в победу Киева, но отметил: Украину НАТО принимать пока рано.

"Страна должна быть действительно готова к этому", — сказал американский посол журналистам.