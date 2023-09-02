Wyborcza: в Польше внезапно для украинцев закрыли центр поддержки беженцев

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В окрестностях польской столице был закрыт самый крупный в стране центр поддержки беженцев с Украины. Такое решение Варшавы стала неожиданностью для мигрантов.

Фото: Openverse

Указ о закрытии был издан главой региона Тобиашем Боченьским. В его пресс-службе пояснили, что огромные площади торгового комплекса "Птак Экспо" в Надажине использовать для содержания украинцев нерационально, так как поток беженцев значительно уменьшился.

Сами мигранты оказались не в курсе планов местных властей и не были предупреждены о закрытии центра, пишет издание Wyborcza.

"О решении их никто не предупредил, некоторые уехали в другие центры, многие люди вернулись на Украину, и неизвестно, что случилось с остальными", — пояснили журналистам волонтеры.

Авторы материала отмечают, что комплекс "Птак Экспо" имеет площадь 150 тысяч кв. м. и ранее использовался для проведения ярмарок местных производителей.