WP: польский волонтёр рассказал об огромных потерях ВСУ и горящей технике НАТО

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Население Украины приходит в ужас от результатов контрнаступления ВСУ, рассказал волонтёр из Польши Славомир Высоцкий.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По его словам, украинская армия несёт огромные потери, а западное вооружение совершенно не оправдало возложенных на него Киевом надежд.

"Человеческие потери с украинской стороны огромны. Западная техника горит как спички. Всё гораздо хуже, чем нам показывают", — цитирует мужчину издание Wirtualna Polska.

Моральный дух ВСУ также оставляет желать лучшего, добавил Высоцкий. Солдаты видят количество новых могил на украинских кладбищах и отказываются отправляться на передовую.

Поляк дополнительно отметил кратно лучшую выучку и оснащение российских подразделений, которые "основательно подготовились" к ведению боевых действий.