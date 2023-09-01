Население Украины приходит в ужас от результатов контрнаступления ВСУ, рассказал волонтёр из Польши Славомир Высоцкий.
По его словам, украинская армия несёт огромные потери, а западное вооружение совершенно не оправдало возложенных на него Киевом надежд.
"Человеческие потери с украинской стороны огромны. Западная техника горит как спички. Всё гораздо хуже, чем нам показывают", — цитирует мужчину издание Wirtualna Polska.
Моральный дух ВСУ также оставляет желать лучшего, добавил Высоцкий. Солдаты видят количество новых могил на украинских кладбищах и отказываются отправляться на передовую.
Поляк дополнительно отметил кратно лучшую выучку и оснащение российских подразделений, которые "основательно подготовились" к ведению боевых действий.
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