NRK: из-за потери самых опытных бойцов ВСУ их продвижение ещё больше замедлится

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Самые опытные украинские бойцы погибли под ударами ВС РФ при попытках продвинуться вперёд. На это обратило внимание норвежское издание NRK.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Теперь ВСУ атаковать российские позиции стало намного сложнее, считают обозреватели.

"По всей видимости, ВСУ потеряли немало солдат с полезным боевым опытом. Им на смену приходят необстрелянные, и эффективность в бою понизится. Атаковать возведенные русскими линии обороны на отдельных участках фронта очень сложно", — сказано в материале.

Перед украинскими военными стоит целый ряд осень серьёзных трудностей: широкие, плотно заминированные поля, противотанковые препятствия и траншеи. Ещё больше осложняет им задачу постоянный артиллерийский огонь со стороны российских военных.

Кроме того, раненых бойцов ВСУ никто не эвакуирует с поля боя и не оказывает им медицинскую помощь.

Теперь из-за потерь ВСУ среди опытных военных продвижение украинских войск замедлится ещё больше, добавили авторы.