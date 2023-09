Your browser does not support the audio element.

Самые опытные украинские бойцы погибли под ударами ВС РФ при попытках продвинуться вперёд. На это обратило внимание норвежское издание NRK.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.