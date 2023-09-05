Александр Лукашенко предписал гражданам Белоруссии, находящимся за границей, приезжать в страну за получением или обменом паспорта.
Президент Белоруссии подписал указ, который запрещает белорусам обращаться к консульства для операций с паспортами.
Согласно указу, белорусские граждане должны будут приехать в Белоруссию и там решать свои вопросы с документами.
Подобные требования распространяются и на оформление доверенностей для заключения сделок с недвижимостью и прочим имуществом.
Ранее в Киеве назвали переговоры с Лукашенко "воспитательными беседами".
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.