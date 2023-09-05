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Лукашенко придумал способ вернуть сбежавших за рубеж белорусов

0:39
Мир

Александр Лукашенко предписал гражданам Белоруссии, находящимся за границей, приезжать в страну за получением или обменом паспорта.

Лукашенко придумал способ вернуть сбежавших за рубеж белорусов
Фото: Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии подписал указ, который запрещает белорусам обращаться к консульства для операций с паспортами.

Согласно указу, белорусские граждане должны будут приехать в Белоруссию и там решать свои вопросы с документами.

Подобные требования распространяются и на оформление доверенностей для заключения сделок с недвижимостью и прочим имуществом.

Ранее в Киеве назвали переговоры с Лукашенко "воспитательными беседами".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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