Лукашенко придумал способ вернуть сбежавших за рубеж белорусов

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Александр Лукашенко предписал гражданам Белоруссии, находящимся за границей, приезжать в страну за получением или обменом паспорта.

Фото: Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии подписал указ, который запрещает белорусам обращаться к консульства для операций с паспортами.

Согласно указу, белорусские граждане должны будут приехать в Белоруссию и там решать свои вопросы с документами.

Подобные требования распространяются и на оформление доверенностей для заключения сделок с недвижимостью и прочим имуществом.

Ранее в Киеве назвали переговоры с Лукашенко "воспитательными беседами".