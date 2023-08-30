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В Киеве заявили, что Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы

1:22
Мир

В мае глава украинского управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Киев поддерживает связь с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

В Киеве заявили, что Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы
Фото: Сайт президента Белоруссии

Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал разъяснение этим словам.

Он отметил, что переговоры бывают разными, а уровень переговоров с Лукашенко — это объяснение простых истин.

"Это как инфантильному ребенку, которые не понимает, что такое зло, родители пытаются это объяснить. Примерно то же самое и с Лукашенко. Он чрезвычайно инфантилен, никаких слов он не держит и рассчитывает, что никто не помнит, о чём он говорил вчера", — заявил украинских государственный деятель.

Продолжая оскорблять президента соседней страны, Подоляк сказал, что Лукашенко "не может себе гарантировать ночную урологическую стойкость, не является субъектом и ничего не может гарантировать никому".

По его словам, президент РБ стоит на коленях и постоянно что-то просит. Киевский чиновник уверен в том, что Лукашенко предстанет перед трибуналом на Украине после войны, пишет издание "ПолитНавигатор".

Напомним, в конце этой весны Буданов заявил, что Украина поддерживала связь с Лукашенко через депутата Рады Евгения Шевченко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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