В мае глава украинского управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Киев поддерживает связь с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк дал разъяснение этим словам.
Он отметил, что переговоры бывают разными, а уровень переговоров с Лукашенко — это объяснение простых истин.
"Это как инфантильному ребенку, которые не понимает, что такое зло, родители пытаются это объяснить. Примерно то же самое и с Лукашенко. Он чрезвычайно инфантилен, никаких слов он не держит и рассчитывает, что никто не помнит, о чём он говорил вчера", — заявил украинских государственный деятель.
Продолжая оскорблять президента соседней страны, Подоляк сказал, что Лукашенко "не может себе гарантировать ночную урологическую стойкость, не является субъектом и ничего не может гарантировать никому".
По его словам, президент РБ стоит на коленях и постоянно что-то просит. Киевский чиновник уверен в том, что Лукашенко предстанет перед трибуналом на Украине после войны, пишет издание "ПолитНавигатор".
Напомним, в конце этой весны Буданов заявил, что Украина поддерживала связь с Лукашенко через депутата Рады Евгения Шевченко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.