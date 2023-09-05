Марков высказался о предательстве Армении

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Политолог Сергей Марков рассказал об ухудшении отношений Армении и России.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянским СМИ назвал надежду на Россию в урегулировании конфликта с Азербайджаном стратегической ошибкой. Он обвинил РФ в бездействии.

"Продолжают ухудшаться отношения России и Армении", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков считает, что Армения старается поссорить Россию с Азербайджаном, а РФ стремится сохранить нейтральный статус.

"Армения уходит из союзников России и ищет себе новых союзников среди врагов России, таких как Франция", — объяснил политический эксперт.

Ранее сообщалось, что Армению зовут в НАТО.