Политолог Сергей Марков рассказал об ухудшении отношений Армении и России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянским СМИ назвал надежду на Россию в урегулировании конфликта с Азербайджаном стратегической ошибкой. Он обвинил РФ в бездействии.
"Продолжают ухудшаться отношения России и Армении", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков считает, что Армения старается поссорить Россию с Азербайджаном, а РФ стремится сохранить нейтральный статус.
"Армения уходит из союзников России и ищет себе новых союзников среди врагов России, таких как Франция", — объяснил политический эксперт.
Ранее сообщалось, что Армению зовут в НАТО.
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