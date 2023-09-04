Армению зовут в НАТО. Насколько это серьёзно

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Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Фото: Creativecommons

"Я призываю Армению вступить в НАТО", — написал Фелингер в своем аккаунте в Х (бывший Twitter), обратившись к премьеру Армении Николу Пашиняну. Он добавил фразу "защитите Армению" и отметил в сообщении аккаунт президента США Джо Байдена.

Впрочем, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что никто в альянсе не звал его страну вступить. Но в Ереване готовы продолжить сотрудничество с этой организацией.

"Что касается партнерства Армении и НАТО, то оно осуществляется не первый год. Мы сотрудничаем с НАТО в различных форматах и готовы продолжить этот процесс", — заявил Костанян.

Стоит заметить, что едва ли за словами Фелингера действительно что-то есть. Этот персонаж ранее требовал разделить Бразилию на несколько государств, поскольку она поддерживает Россию. БРИКС же он назвал "осью зла".

А перед этим тот же Фелингер заявлял, что разделены должны быть также Россия и Китай, в рамках "деколонизации".

Ну и "комитет", который он возглавляет, к структурам НАТО отношения не имеет. Его название переводят то как "по расширению", то как "по развитию" НАТО. Но надо же как-то себя именовать этому австрийскому деятелю.

Однако повод высказаться герру Фелингеру явно дал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Который в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. По его мнению, сейчас РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, даже если бы хотела.

По словам Пашиняна, российские партнёры говорят, что западные страны подталкивают Ереван "к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона". Но всё наоборот, "Россия сама уходит из Южного Кавказа в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает", сказал армянский премьер.

В первую очередь речь о ситуации в Лачинском коридоре. В декабре дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению, была заблокирована неизвестными, которые называют себя экоактивистами из Азербайджана. Ереван настаивает, что ситуация мешает подаче в регион газа, электроэнергии и продуктов. Власти критикуют российскую миротворческую миссию за невыполнение взятых на себя обязательств.

Так что после таких высказываний премьер-министра Армении неудивительно, что за дело взялись всякие фелингеры. И нельзя исключать, что последуют и высказывания официальных представителей альянса на этот счёт.