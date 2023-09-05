Уничтоженный под Работино британский танк Challenger 2 в очередной раз подтвердил, что натовская бронетехника не является "чудо оружием", заявили военные эксперты.
"Танки Challenger 2 не демонстрируют уникальной живучести и боевой эффективности на поле боя. Машины горят так же, как и танки Leopard 2", — отметили авторы Telegram-канала "Военная хроника".
Они уверены: такая же бесславная участь ждёт в зоне спецоперации и M1A1 Abrams производства США.
Специалисты подчеркнули, что появление британских танков на поле боя означает ввод последних резервов ВСУ на этом направлении. Если украинское командование не сможет добиться ощутимых результатов и с помощью техники НАТО, "встанет вопрос о целесообразности зарубежных поставок таких вооружений на Украину", резюмировали эксперты.
Ранее британское издание сообщило, что прошедшая подготовку в ФРГ и вооружённая западной техникой бригада ВСУ была практически полностью уничтожена на южном направлении.
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