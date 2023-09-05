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Эксперты оценили уничтоженный танк Challenger 2: ни живучести, ни эффективности

1:07
Мир

Уничтоженный под Работино британский танк Challenger 2 в очередной раз подтвердил, что натовская бронетехника не является "чудо оружием", заявили военные эксперты.

Эксперты оценили уничтоженный танк Challenger 2: ни живучести, ни эффективности
Фото: "Challenger 2 Tank" by Defence Images is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Танки Challenger 2 не демонстрируют уникальной живучести и боевой эффективности на поле боя. Машины горят так же, как и танки Leopard 2", — отметили авторы Telegram-канала "Военная хроника".

Они уверены: такая же бесславная участь ждёт в зоне спецоперации и M1A1 Abrams производства США.

Специалисты подчеркнули, что появление британских танков на поле боя означает ввод последних резервов ВСУ на этом направлении. Если украинское командование не сможет добиться ощутимых результатов и с помощью техники НАТО, "встанет вопрос о целесообразности зарубежных поставок таких вооружений на Украину", резюмировали эксперты.

Ранее британское издание сообщило, что прошедшая подготовку в ФРГ и вооружённая западной техникой бригада ВСУ была практически полностью уничтожена на южном направлении.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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