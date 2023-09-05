В городе Черновцы на Украине школьницы появились в кружевных фартуках "советского образца". Об этом пишет Telegram-канал "Мрия".
Уточняется, что девушек в форме времён СССР заметили в центральном городском парке, что сразу вызвало скандал.
Местная чиновница Ирина Ткачук стала свидетелем прогулки. Она подошла к девочкам и потребовала сменить белые фартуки на вышиванку, а также поинтересовалась, "какая школа так отличилась".
Поддержали представительницу властей и "неравнодушные патриоты", которые потребовали вызвать полицию и наказать родителей школьниц.
Подобный случай далеко не первый за последние годы, сообщают авторы канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.