"Мрия": на Украине появление в парке школьниц в советской форме привело к скандалу

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В городе Черновцы на Украине школьницы появились в кружевных фартуках "советского образца". Об этом пишет Telegram-канал "Мрия".

Фото: ГП "Завод имени Малышева"

Уточняется, что девушек в форме времён СССР заметили в центральном городском парке, что сразу вызвало скандал.

Местная чиновница Ирина Ткачук стала свидетелем прогулки. Она подошла к девочкам и потребовала сменить белые фартуки на вышиванку, а также поинтересовалась, "какая школа так отличилась".

Поддержали представительницу властей и "неравнодушные патриоты", которые потребовали вызвать полицию и наказать родителей школьниц.

Подобный случай далеко не первый за последние годы, сообщают авторы канала.