Специалист Панина: СВО на Украине закончится после 2025 года

0:48 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Боевые действия на Украине очень выгодны США в финансовом плане, поэтому пока спецоперация будет продолжаться. Такое мнение высказала известный экстрасенс Аделина Панина в беседе с "МК".

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Специалист по паранормальным явлениям назвала также сроки окончания СВО. В ближайшее время она не завершится.

По словам эксперта, в этом конфликте полную победу одержит Россия, в чём можно не сомневаться. Но произойдёт это только после 2025-го года, когда ситуация сойдёт на нет. А 24-й год расставит все точки над i.

В ближайшее время также возможны диверсии в Крыму. Однако в целом регион будет продолжать активно развиваться, заключила Панина.

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