Боевые действия на Украине очень выгодны США в финансовом плане, поэтому пока спецоперация будет продолжаться. Такое мнение высказала известный экстрасенс Аделина Панина в беседе с "МК".
Специалист по паранормальным явлениям назвала также сроки окончания СВО. В ближайшее время она не завершится.
По словам эксперта, в этом конфликте полную победу одержит Россия, в чём можно не сомневаться. Но произойдёт это только после 2025-го года, когда ситуация сойдёт на нет. А 24-й год расставит все точки над i.
В ближайшее время также возможны диверсии в Крыму. Однако в целом регион будет продолжать активно развиваться, заключила Панина.
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