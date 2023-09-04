Сенатор Джабаров усомнился в эффективности мирного плана Эрдогана по Украине

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить в роли посредника в мирных переговорах по Украине.

Фото: wikipedia.org

Ранее в газете Milliyet появилось сообщение о том, что Эрдоган на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным 4 сентября собирается обозначить свою готовность быть посредником по урегулированию украинского конфликта.

Джабаров отметил, что пока неясно, как вообще возможно урегулировать конфликт на Украине.

"Если речь идет о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает", — сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор объяснил, что в этом случае подразумевается сохранение нынешнего киевского режима, и в отношениях с Украиной всё останется по-прежнему.

Джабаров сравнил такое решение с "ружьём, которое висит на стене, но рано или поздно выстрелит".

Парламентарий напомнил, что Россия не собирается отступать от намеченных целей в рамках СВО, и турецкому лидеру следует об этом знать.