Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить в роли посредника в мирных переговорах по Украине.
Ранее в газете Milliyet появилось сообщение о том, что Эрдоган на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным 4 сентября собирается обозначить свою готовность быть посредником по урегулированию украинского конфликта.
Джабаров отметил, что пока неясно, как вообще возможно урегулировать конфликт на Украине.
"Если речь идет о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает", — сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".
Сенатор объяснил, что в этом случае подразумевается сохранение нынешнего киевского режима, и в отношениях с Украиной всё останется по-прежнему.
Джабаров сравнил такое решение с "ружьём, которое висит на стене, но рано или поздно выстрелит".
Парламентарий напомнил, что Россия не собирается отступать от намеченных целей в рамках СВО, и турецкому лидеру следует об этом знать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.