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Политолог о перспективе встречи Путина и Зеленского: придётся вести переговоры

Мир

Политолог Анатолий Гагарин в беседе с Pravda.Ru оценил возможность встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, отреагировав тем самым на соответствующее предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Политолог о перспективе встречи Путина и Зеленского: придётся вести переговоры

По мнению Гагарина, возможность встречи Зеленского и Путина сбрасывать со счетов не стоит.

Эксперт считает, что для того, чтобы такая встреча состоялась в текущих условиях, нужны какие-то особые обстоятельства.

"Но, в целом, Россия не отрицает такой возможности и при учете соответствующих условий, о которых она уже неоднократно говорила, — соблюдение требований России, такая встреча возможна… Потому что, в конце концов, с какими-то остатками Украины, видимо, придется вступать в какие-то переговоры и завершать ту операцию, которая сейчас проводится. Вопрос: когда и с какими людьми это необходимо будет оформлять — это уже большой-большой вопрос. Пока у нас такое затянувшееся, кстати, не по нашей причине, не по нашей вине многоточие", — отметил Гагарин.

Политолог напомнил, что переговорный процесс между Россией и Украиной был прерван именно по инициативе Киева. При этом эксперт допустил, что киевские власти это решение приняли не самостоятельно, а по воле коллективного Запада, который "и развязал всю эту военщину".

Поэтому понятно, что для возобновления переговорного процесса Россия-Украина ещё должно пройти какое-то время.

А со стороны Эрдогана роль посредника в отношениях между РФ и Украиной является привлекательной, ввиду его желания прослыть влиятельным политическим лидером, сказал Гагарин, добавив, что Эрдогану это удаётся "с переменным успехом".

Ранее Эрдоган предложил Зеленскому свою помощь в организации его встречи с Путиным на территории Турции.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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