Rzeczpospolita: Польша начала выдавать Киеву покинувших Украину мужчин

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Польские власти стали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые покинули Украину на фоне российской спецоперации. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Фото: openverse.org

По информации издания, с начала СВО на территорию Польши прибыло более 2,8 миллиона граждан Украины. Отмечается, что их возраст составляет от 18 до 60 лет. Как сказано в статье, сейчас в Польше находятся примерно 80 тысяч украинцев, подлежащих мобилизации.

"Польша начала экстрадировать на Украину мужчин, покинувших страну", — подчёркивается в публикации.

В Погранслужбе Польши добавили, что Варшава в рамках соглашения с Киевом отправила на родину украинцев, которые были задействованы в перевозке нелегальных мигрантов в европейские страны.

Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что проведение мобилизации на Украине указывает на переход украинских войск от наступления к активной обороне.