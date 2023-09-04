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Япония анонсировала на 7 сентября запуск первого модуля для посадки на Луну

2:04
Мир

Запуск японской ракеты-носителя H2A с первым в стране посадочным аппаратом для исследования Луны, известным как SLIM (умный посадочный аппарат для исследования Луны), запланирован на 7 сентября, как объявила Mitsubishi Heavy Industries. Запуск должен состояться в 08:42 по местному времени (02:42 по московскому) с космодрома Танэгасима на юго-западе префектуры Кагосима. Погодные условия на космодроме тщательно отслеживались из-за предыдущих задержек, вызванных сильным ветром. Окно запуска открыто до 15 сентября.

Япония анонсировала на 7 сентября запуск первого модуля для посадки на Луну
Фото: openverse

SLIM, имеющий высоту 2,4 метра и вес 200 килограммов, предназначен для исследования лунных кратеров и рельефа местности с использованием технологии, аналогичной системам распознавания лиц. Он оснащен специализированной камерой, способной измерять состав пород на поверхности Луны, включая количество железа и других элементов. Японский спускаемый аппарат также может похвастаться технологией точной посадки на Луну с точностью не более 100 метров. Данные, собранные SLIM, будут использованы в различных аспектах, включая вклад в лунную программу НАСА "Артемида".

Первоначально Япония планировала отправить SLIM на Луну в мае, но миссия была отложена из-за неудачного запуска новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3. Если предстоящая миссия окажется успешной, Япония станет пятой страной в мире, которая высадит свой модуль на Луну, после Советского Союза, Соединенных Штатов, Китая и Индии.

В апреле этого года японская компания Ispace запустила модуль Hakuto-R, который должен стать первым в мире космическим аппаратом частной разработки, совершившим посадку на Луну. Однако связь с "Хакуто-Р" была потеряна, и он, вероятно, разбился при соприкосновении с лунной поверхностью.

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Японский лунный модуль Hakuto-R не вышел на связь после попытки совершить посадку [новости космоса]
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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