РБК: на Украине готовятся к мобилизации женщин

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Киевский режим готовится к мобилизации женщин. Об этом сообщает РБК-Украина.

Фото: The Daily Beast

По данным издания, в военкоматах с 1 октября 2023 года будут обязаны регистрироваться работницы медицинской и фармацевтической сферы.

Также на военнообязанных женщин возлагаются те же обязанности, что и на мужчин. Они должны становиться на военный учёт, проходить подготовку к службе, сообщать в военкоматы об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и так далее.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправил в отставку главу минобороны Алексея Резникова.