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Путин считает, что генетика — это оружие разрушительной силы

0:55
Мир

По словам российского президента Владимира Путина, генетику можно сравнить с оружием разрушительной силы, поэтому развитию этой области нужно уделять максимум внимания.

Путин считает, что генетика — это оружие разрушительной силы
Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Своим мнением президент поделился в беседе со школьниками после открытого урока "Разговор о важном", который состоялся 1 сентября для призёров олимпиад и конкурсов в разных областях при участии Путина.

"Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы", — отметил Путин, которого можно услышать в передаче Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В этой области самое главное — приносить пользу человечеству, а не превращать результаты исследования в угрозу. В России именно так и делают, заметил глава государства.

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Генетика. 10 Интересных Фактов.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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