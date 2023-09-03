Путин считает, что генетика — это оружие разрушительной силы

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам российского президента Владимира Путина, генетику можно сравнить с оружием разрушительной силы, поэтому развитию этой области нужно уделять максимум внимания.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Своим мнением президент поделился в беседе со школьниками после открытого урока "Разговор о важном", который состоялся 1 сентября для призёров олимпиад и конкурсов в разных областях при участии Путина.

"Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы", — отметил Путин, которого можно услышать в передаче Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В этой области самое главное — приносить пользу человечеству, а не превращать результаты исследования в угрозу. В России именно так и делают, заметил глава государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.