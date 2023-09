Your browser does not support the audio element.

По словам российского президента Владимира Путина, генетику можно сравнить с оружием разрушительной силы, поэтому развитию этой области нужно уделять максимум внимания.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.