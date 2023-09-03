Раскрыта тайна синяков, "вдруг" появившихся на лице канцлера Германии Олафа Шольца.
Происхождение "следов побоев" раскрыло издание Frankfurter Rundschau. По информации, синяки — это травма, якобы полученная канцлером после неудачного падения во время занятий спортом.
Канцлер Шольц вынужден отменить свои встречи в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом — он упал во время пробежки и получил синяки на лице, подтвердили в кабинете министров Германии.
"И слава богу, а то мы уже подумали, что бедолага является жертвой семейного насилия. Это правильно — с такой физиономией лучше на глаза избирателям лишний раз не показываться", — комментирует ситуацию издание "Украина.ру".
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