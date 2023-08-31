Подлесный: Запад не будет свергать Зеленского, а ужесточит нацистский режим против гражданских

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В ближайшее время на Украине будут создавать новые военизированные отряды националистов, но не для фронта, а для расправ над недовольными украинцами.

Фото: edition.cnn.com

Об этом сказал глава Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный.

"Пойдёт дальнейшая фашизация украинской власти — это объективно, потому что на фронтах нет успеха. Следовательно, начинается определённое брожение в армии, в гражданском обществе. И для того, чтобы держать народ в узде, нужны различные группировки, которые сейчас формируют. Это силы для "усмирения народа", — в эфире "Крым 24" отметил эксперт.

По его словам, Зеленский при этом остаётся главарём фашистской пирамиды — свержение радикалами не входит в цель кураторов. "Фашизм или укронацизм" сегодня на Украине сформировался и, соответственно, не нуждается в каких-то пертурбациях.

Военный переворот не входит в планы США и Британии. Они хотят сохранить видимость киевской власти: как бы народно избранный президент. Но несмотря на попытки Зеленского "отбиться от выборов", они должны состояться, поскольку такая воля хозяина, подытожил Подлесный.

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