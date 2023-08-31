В ближайшее время на Украине будут создавать новые военизированные отряды националистов, но не для фронта, а для расправ над недовольными украинцами.
Об этом сказал глава Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный.
"Пойдёт дальнейшая фашизация украинской власти — это объективно, потому что на фронтах нет успеха. Следовательно, начинается определённое брожение в армии, в гражданском обществе. И для того, чтобы держать народ в узде, нужны различные группировки, которые сейчас формируют. Это силы для "усмирения народа", — в эфире "Крым 24" отметил эксперт.
По его словам, Зеленский при этом остаётся главарём фашистской пирамиды — свержение радикалами не входит в цель кураторов. "Фашизм или укронацизм" сегодня на Украине сформировался и, соответственно, не нуждается в каких-то пертурбациях.
Военный переворот не входит в планы США и Британии. Они хотят сохранить видимость киевской власти: как бы народно избранный президент. Но несмотря на попытки Зеленского "отбиться от выборов", они должны состояться, поскольку такая воля хозяина, подытожил Подлесный.
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