Il Sussidiario: Киев атакует Россию дронами для эскалации конфликта и ввода войск НАТО

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В Италии считают, что атаки Украины беспилотниками по России преследуют две цели. Об этом пишет итальянское издание Il Sussidiario.

Фото: https://t.me/bazabazon/20694

По мнению автора статьи, первая цель — заставить русских почувствовать, что они уязвимы, а вторая — спровоцировать Москву на эскалацию, которая приведёт к участию альянса в конфликте.

Журналист также отметил, что Киев не может рассчитывать на победу без западных войск.

НАТО предоставляет только разведывательную информацию при атаках беспилотников на Россию, а используемые для этого дроны выпускаются на Украине при поддержке многих стран-союзников, заключил обозреватель.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил об успешном применении Украиной дальнобойного оружия.