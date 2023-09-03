В Италии считают, что атаки Украины беспилотниками по России преследуют две цели. Об этом пишет итальянское издание Il Sussidiario.
По мнению автора статьи, первая цель — заставить русских почувствовать, что они уязвимы, а вторая — спровоцировать Москву на эскалацию, которая приведёт к участию альянса в конфликте.
Журналист также отметил, что Киев не может рассчитывать на победу без западных войск.
НАТО предоставляет только разведывательную информацию при атаках беспилотников на Россию, а используемые для этого дроны выпускаются на Украине при поддержке многих стран-союзников, заключил обозреватель.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил об успешном применении Украиной дальнобойного оружия.
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