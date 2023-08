Президент Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что за атакой дронов на Псков стоит Украина. Он сообщил об этом в своём Telegram-канале, заявив, что "движение ВСУ вперёд не останавливается".

