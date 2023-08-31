Президент Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что за атакой дронов на Псков стоит Украина. Он сообщил об этом в своём Telegram-канале, заявив, что "движение ВСУ вперёд не останавливается".
По словам Зеленского, украинские военные успешно применили дальнобойное оружие и поразили цель на расстоянии 700 км (до северной границы Украины от Пскова как раз такое расстояние — прим. ред.).
Напомним, ранее украинские СМИ также писали, что ночную атаку беспилотников по Пскову организовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Дроны ВСУ атаковали аэропорт в Пскове 30 августа.
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