Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, как украинские беспилотники могли долететь до Пскова в ночь на 30 августа и дотянуться до военного аэродрома. Он не исключил, что противник мог запустить дроны со своей территории.
По словам Леонкова, осуществить неожиданную для России атаку Киеву помогали иностранные спутники.
"Такую дальность полёта беспилотников самолётного типа обеспечивает система связи через спутник. Я много раз говорил о том, что все беспилотники, которые летят к нам на максимальную дальность, используют систему Starlink через систему 5G. Они ставят роутеры, через которых можно связываться с беспилотником и управлять им на дальности до 1400 километров. Можно сказать, что беспилотники здесь выступают как крылатая ракета дальнего действия", — пояснил эксперт в беседе с "МК".
Он добавил, что получить данные по работе российской системы ПВО в западном направлении можно средствами воздушной разведки. То есть это комплексная работа средств разведки стран НАТО, прежде всего США. Именно они делятся такими разведданными с Украиной, даже не скрывая этого, заключил аналитик.
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