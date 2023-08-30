Леонков: натовские спутники проложили украинским дронам путь к Пскову

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, как украинские беспилотники могли долететь до Пскова в ночь на 30 августа и дотянуться до военного аэродрома. Он не исключил, что противник мог запустить дроны со своей территории.

Фото: openverse

По словам Леонкова, осуществить неожиданную для России атаку Киеву помогали иностранные спутники.

"Такую дальность полёта беспилотников самолётного типа обеспечивает система связи через спутник. Я много раз говорил о том, что все беспилотники, которые летят к нам на максимальную дальность, используют систему Starlink через систему 5G. Они ставят роутеры, через которых можно связываться с беспилотником и управлять им на дальности до 1400 километров. Можно сказать, что беспилотники здесь выступают как крылатая ракета дальнего действия", — пояснил эксперт в беседе с "МК".

Он добавил, что получить данные по работе российской системы ПВО в западном направлении можно средствами воздушной разведки. То есть это комплексная работа средств разведки стран НАТО, прежде всего США. Именно они делятся такими разведданными с Украиной, даже не скрывая этого, заключил аналитик.

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