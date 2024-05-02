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Это решение в ландшафтном дизайне решает проблему сорняков

Почему стоит использовать декоративную отсыпку

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Садоводство » Ландшафт

Все хотят создать на своём участке красивый ландшафт, который будет гармонично вписываться в окружающее пространство и приносить удовольствие глазу. Один из эффективных методов в ландшафтном дизайне — использование декоративной отсыпки. Этот вид покрытия состоит из различных сыпучих материалов и способен значительно преобразить участок, объединив различные элементы сада.

Почему стоит использовать декоративную отсыпку
Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Harald Haugland by Jasper33 at English Wikipedia is licensed under public domain

Декоративную отсыпку применяют для создания дорожек, оформления клумб, берегов водоемов или любых других уголков сада. Это не только придаёт эстетический вид, но и в некоторых случаях является практичным решением. Например, в клумбе отсыпка может служить в качестве мульчи, предотвращая рост сорняков и уменьшая испарение влаги из почвы. Отсыпка может быть органической — такие как древесная щепа, кора или кедровая шелуха.

Отсыпка камнем. Природный камень в ландшафтном дизайне.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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