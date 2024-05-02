Это решение в ландшафтном дизайне решает проблему сорняков

Почему стоит использовать декоративную отсыпку

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Все хотят создать на своём участке красивый ландшафт, который будет гармонично вписываться в окружающее пространство и приносить удовольствие глазу. Один из эффективных методов в ландшафтном дизайне — использование декоративной отсыпки. Этот вид покрытия состоит из различных сыпучих материалов и способен значительно преобразить участок, объединив различные элементы сада.

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Декоративную отсыпку применяют для создания дорожек, оформления клумб, берегов водоемов или любых других уголков сада. Это не только придаёт эстетический вид, но и в некоторых случаях является практичным решением. Например, в клумбе отсыпка может служить в качестве мульчи, предотвращая рост сорняков и уменьшая испарение влаги из почвы. Отсыпка может быть органической — такие как древесная щепа, кора или кедровая шелуха.