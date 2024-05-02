Сытный боул с кукурузой, рисом, авокадо и зеленью, приправленный ароматным базиликово-лаймовым соусом: кухня Мексики

Этот рецепт сытного боула в мексиканском стиле включает такие ингредиенты, как авокадо, капуста, рис, кукуруза на гриле, смесь зелени, лук и помидоры с яйцами. Получается вкусное и сытное вегетарианское блюдо.
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Если соус с базиликом и лаймом вам не по вкусу, замените базилик другими травами, например, кинзой.
Ингредиенты
Для соуса
1/2 стакана оливкового масла или масла виноградных косточек
1/4 стакана свежих листьев базилика или кинзы
1/4 стакана сока лайма
2 столовые ложки рисового уксуса
1–1/2 столовой ложки сиропа агавы, кленового сиропа или мёда
1 перец халапеньо, очищенный от семян и нарезанный
1 зубчик чеснока, измельчённый
1/2 чайной ложки соли по вкусу
Для салата
1–1/2 стакана коричневого риса
Зелень на выбор (например, капуста, шпинат, мангольд)
1–1/2 стакана капусты, тонко нарезанной
1 чашка помидоров черри, разрезанных пополам
1/3 стакана сыра кесо фреско, раскрошенного
1/3 стакана красного лука, мелко нарезанного
1/4 стакана нарезанных фисташек
2 кукурузы, приготовленные на гриле
4 сваренных вкрутую яйца, очищенных и нарезанных ломтиками
1 нарезанное авокадо
Приготовление
Сначала приготовьте соус, смешав все ингредиенты.
Сварите рис. Приготовьте кукурузу на гриле. Для салата используйте только зёрна.
Разложите приготовленный рис и остальные ингредиенты по четырём тарелкам. Перед подачей полейте соусом.