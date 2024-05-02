Сытный боул с кукурузой, рисом, авокадо и зеленью, приправленный ароматным базиликово-лаймовым соусом: кухня Мексики

Рецепт сытного боула с кукурузой и рисом

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт сытного боула в мексиканском стиле включает такие ингредиенты, как авокадо, капуста, рис, кукуруза на гриле, смесь зелени, лук и помидоры с яйцами. Получается вкусное и сытное вегетарианское блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Если соус с базиликом и лаймом вам не по вкусу, замените базилик другими травами, например, кинзой.

Ингредиенты

Для соуса

1/2 стакана оливкового масла или масла виноградных косточек

1/4 стакана свежих листьев базилика или кинзы

1/4 стакана сока лайма

2 столовые ложки рисового уксуса

1–1/2 столовой ложки сиропа агавы, кленового сиропа или мёда

1 перец халапеньо, очищенный от семян и нарезанный

1 зубчик чеснока, измельчённый

1/2 чайной ложки соли по вкусу

Для салата

1–1/2 стакана коричневого риса

Зелень на выбор (например, капуста, шпинат, мангольд)

1–1/2 стакана капусты, тонко нарезанной

1 чашка помидоров черри, разрезанных пополам

1/3 стакана сыра кесо фреско, раскрошенного

1/3 стакана красного лука, мелко нарезанного

1/4 стакана нарезанных фисташек

2 кукурузы, приготовленные на гриле

4 сваренных вкрутую яйца, очищенных и нарезанных ломтиками

1 нарезанное авокадо

Приготовление

Сначала приготовьте соус, смешав все ингредиенты. Сварите рис. Приготовьте кукурузу на гриле. Для салата используйте только зёрна. Разложите приготовленный рис и остальные ингредиенты по четырём тарелкам. Перед подачей полейте соусом.