Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Породы собак для социофобов
"Абсолют Страхование" увеличило ёмкость облигаторной морской программы на 25%
Японские рыболовы вылавливают российского лосося
Леонардо Ди Каприо по-русски: на Алтае снимают фильм о приключениях актёра
Врач Тимаков: при купании важно избегать водоёмов, где обитают перелётные птицы
Туры в Грецию летом начинаются от 28 тысячи рублей за двоих
Гнев может нарушать функцию кровеносных сосудов, провоцируя инфаркт
Почему стоит использовать декоративную отсыпку
Рецепт сытного боула с кукурузой и рисом
Ключевые факторы успеха лазерной эпиляции: в чем секрет эффективности

Почему лазерная эпиляция не дает ожидаемого эффекта

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Александра Любимова, эксперт по эпиляции, раскрывает причины недостаточной эффективности лазерной эпиляции. Одна из главных проблем — неправильная настройка аппарата под индивидуальные особенности клиента. Мастер должен учитывать количество меланина в коже и волосах, а также цвет кожи, чтобы избежать побочных эффектов. Также важно учитывать, что светлые волосы могут быть менее поддающимися обработке лазером.

Почему лазерная эпиляция не дает ожидаемого эффекта
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain

Соблюдение графика процедур также играет ключевую роль в достижении желаемых результатов. Мастер разрабатывает индивидуальную программу в зависимости от зоны обработки и цветотипа клиента. Частота сеансов обычно составляет около 7, и пропуск нескольких месяцев может значительно замедлить процесс удаления волос.

Гормональные изменения также могут влиять на эффективность лазерной эпиляции. Прием гормональных препаратов или естественные перепады гормонов, особенно до 35 лет, могут снизить эффективность процедуры. Например, беременность может привести к возвращению части волос из-за изменений в гормональном фоне.

В целом, успешный результат лазерной эпиляции зависит от правильной настройки аппарата, соблюдения графика процедур и учета гормональных особенностей клиента.


 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Оформить выплату по ОСАГО через Госуслуги можно при наличии европротокола
Певица Жасмин рассказала о брачном договоре сына: "Куда без него!"
Автоэксперт Попов: без флага на номерах автомобиль не сможет выехать за границу
Вяльбе осудила российских спортсменов, стремящихся на ОИ-2024: негативное отношение
Врач Янг: магазинный соус будет самым неподходящим дополнением к шашлыку
Фильм "Сто лет тому вперёд" вызвал интерес к книгам Кира Булычёва
Депутат Арефьев: банки зарабатывают, а россияне не могут взять ипотеку
Топ-пять пород кошек, которые приносят удачу
Страховщик Chubb: ущерб по мосту в Балтиморе не является чрезмерным
В салоне автомобиля стало неприятно пахнуть: есть 3 способа решения проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников