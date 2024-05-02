Ключевые факторы успеха лазерной эпиляции: в чем секрет эффективности

Почему лазерная эпиляция не дает ожидаемого эффекта

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Александра Любимова, эксперт по эпиляции, раскрывает причины недостаточной эффективности лазерной эпиляции. Одна из главных проблем — неправильная настройка аппарата под индивидуальные особенности клиента. Мастер должен учитывать количество меланина в коже и волосах, а также цвет кожи, чтобы избежать побочных эффектов. Также важно учитывать, что светлые волосы могут быть менее поддающимися обработке лазером.

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Соблюдение графика процедур также играет ключевую роль в достижении желаемых результатов. Мастер разрабатывает индивидуальную программу в зависимости от зоны обработки и цветотипа клиента. Частота сеансов обычно составляет около 7, и пропуск нескольких месяцев может значительно замедлить процесс удаления волос.

Гормональные изменения также могут влиять на эффективность лазерной эпиляции. Прием гормональных препаратов или естественные перепады гормонов, особенно до 35 лет, могут снизить эффективность процедуры. Например, беременность может привести к возвращению части волос из-за изменений в гормональном фоне.

В целом, успешный результат лазерной эпиляции зависит от правильной настройки аппарата, соблюдения графика процедур и учета гормональных особенностей клиента.



