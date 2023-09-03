Польский журналист Важеха: Запад лжёт об изоляции РФ из-за Украины

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Запад говорит о глобальной изоляции России на фоне СВО, но это не правда, заявил польский журналист Лукаш Важеха.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

По словам эксперта, действительно, российская сторона "отошла" от западных партнёров. но это "не весь мир".

"Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Но это не большая часть мира", — заявил журналист в статье для FPG24.

Он подчеркнул, что все заявления о том, что Россия изолирована от всего мира — манипуляция. А точнее — "простая ложь".