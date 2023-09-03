Запад говорит о глобальной изоляции России на фоне СВО, но это не правда, заявил польский журналист Лукаш Важеха.
По словам эксперта, действительно, российская сторона "отошла" от западных партнёров. но это "не весь мир".
"Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Но это не большая часть мира", — заявил журналист в статье для FPG24.
Он подчеркнул, что все заявления о том, что Россия изолирована от всего мира — манипуляция. А точнее — "простая ложь".
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