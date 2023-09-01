Чтобы сделать Крым непригодным для размещения российских военных, необходимо разрушить Крымский мост, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.
По словам американского генерала, речь идёт не о том, чтобы "отбросить" ВС России, а о том, чтобы "изолировать" стратегически важную местность, то есть Крымский полуостров.
"Речь идёт об изоляции Крыма, а затем о предоставлении достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских ВВС", — заявил генерал в беседе с Newsweek.
По его словам, разрушение Крымского моста полностью изменит ситуацию и "правила игры".
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