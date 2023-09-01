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Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост — изолируем Крым

0:44
Мир

Чтобы сделать Крым непригодным для размещения российских военных, необходимо разрушить Крымский мост, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.

Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост — изолируем Крым
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

По словам американского генерала, речь идёт не о том, чтобы "отбросить" ВС России, а о том, чтобы "изолировать" стратегически важную местность, то есть Крымский полуостров.

"Речь идёт об изоляции Крыма, а затем о предоставлении достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских ВВС", — заявил генерал в беседе с Newsweek.

По его словам, разрушение Крымского моста полностью изменит ситуацию и "правила игры".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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