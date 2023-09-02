Украинцы устроили погоню за российским олигархом Фридманом в Лондоне

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Российский банкир Михаил Фридман оказался беззащитен перед напором украинцев в Лондоне.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Члена директоров "Альфа-банка" атаковали украинцы с камерой. В Сети появились кадры с попытками Фридмана убежать от задающих ему вопросы людей.

Украинцы интересовались у олигарха, как он оценивает политику Владимира Путина в отношении Украины, а также, действительно ли он добился того, что санкции против него ослабили.

Миллиардер был не настроен на беседу, поэтому перешёл на быстрый шаг, пытаясь скрыться от преследователей, которые продолжали погоню. Он заявил, что не может давать интервью, так как ему это запретили делать юристы.

В конце концов предприниматель скрылся от назойливых украинцев, сев в такси.

Ранее сообщалось, что Британия сняла часть обвинений с российского банкира Михаила Фридмана.