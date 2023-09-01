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Армения намерена взять на себя обязанность выполнить требования МУС по аресту Путина

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Мир

Армения присоединяется к Римскому статуту и будет вынуждена выполнить требования Международного уголовного суда (МУС), выписавшего ордер на арест Владимира Путина.

Армения намерена взять на себя обязанность выполнить требования МУС по аресту Путина
Фото: https://search.creativecommons.org/

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", власти Армении направили Римский статут на ратификацию в парламент. Если документ будет одобрен, то страна возьмёт на себя обязательства выполнить требования МУС по аресту российского лидера.

Весной 2023 годв Конституционный суд Армении вынес решение о том, что Римский статут МУС не противоречит Конституции страны.

Ранее сообщалось, что Армения, Китай и Казахстан признали Россию агрессором в рамках резолюции Генассамблеи ООН.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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