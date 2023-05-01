Несколько "дружественных" стран проголосовали против России в ООН.
Стали известны итоги голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россию назвали агрессором. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Никарагуа, Сирия, КНДР.
Воздержались Ботсвана, Церально-Африканская республика, Куба, Эритрея, Эфиопия, Гондурас, Иран, Ирак, Судан, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ещё ряд стран.
В числе других многочисленных стран "за" признание РФ агрессором проголосовали Армения, Бразилия, Казахстан и Китай.
Ранее сообщалось, что власти ЮАР попросили Владимира Путина не посещать саммит БРИКС из-за угрозы ареста.
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