Sky News: Киев будет сожалеть о назначении нового главы Минобороны Британии

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинское руководство будет сожалеть об уходе Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии и назначении на эту должность Гранта Шаппса, который раньше возглавлял Минэнерго, передаёт Sky News.

Фото: openverse.org

Как пояснил эксперт-международник Доминик Уайкорн, Шаппс, скорее всего, начнёт выстраивать более осторожные отношения с Киевом, поскольку у него нет опыта в военном деле. По словам специалиста, произойдёт изменение "политического стиля" при взаимодействии МО Британии с Украиной после отставки Уоллеса.

"О его отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве", — подчеркнул эксперт.

Уайкорн напомнил, что бывший руководитель Минобороны Британии оказывал активную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и был его союзником. Специалист назвал Шаппса слишком мягким и слабым государственным деятелем. Ему не удастся действовать по модели Уоллеса в общении с украинскими политиками, резюмировал эксперт.

31 августа премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил заявление Уоллеса об отставке.