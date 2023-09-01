Украинское руководство будет сожалеть об уходе Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии и назначении на эту должность Гранта Шаппса, который раньше возглавлял Минэнерго, передаёт Sky News.
Как пояснил эксперт-международник Доминик Уайкорн, Шаппс, скорее всего, начнёт выстраивать более осторожные отношения с Киевом, поскольку у него нет опыта в военном деле. По словам специалиста, произойдёт изменение "политического стиля" при взаимодействии МО Британии с Украиной после отставки Уоллеса.
"О его отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве", — подчеркнул эксперт.
Уайкорн напомнил, что бывший руководитель Минобороны Британии оказывал активную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и был его союзником. Специалист назвал Шаппса слишком мягким и слабым государственным деятелем. Ему не удастся действовать по модели Уоллеса в общении с украинскими политиками, резюмировал эксперт.
31 августа премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил заявление Уоллеса об отставке.
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