Глава Министерства энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс назначен на пост министра обороны Великобритании, сообщили в канцелярии премьера страны Риши Сунака.
До работы в британском Минэнерго Шаппс трудился в Министерстве бизнеса, энергетики и промышленности, однако ведомство было расформировано. Во время нахождения Лиз Трасс на посту премьер-министра Шаппс в течение недели руководил МВД.
"Достопочтенный член парламента Грант Шаппс был назначен министром обороны", — сказано в заявлении канцелярии в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Зимой 2023 года стало известно, что Шаппс приютил в собственном доме беженку с Украины Снежану Чайкину и её родственников. Он разместил мигрантов в комнате своего ребёнка. Как говорил Шаппс, его семья разделяет домашние дела с украинцами, а также ест с ними за одним столом.
31 августа Сунак принял заявление экс-главы МО Британии Бена Уоллеса об отставке.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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