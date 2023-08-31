Грант Шаппс возглавит Минобороны Британии после ухода Уоллеса в отставку

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Глава Министерства энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс назначен на пост министра обороны Великобритании, сообщили в канцелярии премьера страны Риши Сунака.

Фото: openverse.org

До работы в британском Минэнерго Шаппс трудился в Министерстве бизнеса, энергетики и промышленности, однако ведомство было расформировано. Во время нахождения Лиз Трасс на посту премьер-министра Шаппс в течение недели руководил МВД.

"Достопочтенный член парламента Грант Шаппс был назначен министром обороны", — сказано в заявлении канцелярии в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Зимой 2023 года стало известно, что Шаппс приютил в собственном доме беженку с Украины Снежану Чайкину и её родственников. Он разместил мигрантов в комнате своего ребёнка. Как говорил Шаппс, его семья разделяет домашние дела с украинцами, а также ест с ними за одним столом.

31 августа Сунак принял заявление экс-главы МО Британии Бена Уоллеса об отставке.

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