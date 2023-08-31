RMF: Польша создала целую комиссию для выяснения, как влияет РФ на политику Варшавы

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Польский Сейм создал комиссию, которая займётся вопросом влияния России на политиков Варшавы в течение 15 лет, сообщили СМИ. Известно, что в "команду" вошли девять человек.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Так, в комиссию вошли только члены правящей партии страны, и они займутся "расследованием" того, как Россия могла влиять на польских политиков.

Однако подобное решение встретило сопротивление в других коалициях Сейма.

"Вы — объединение, которое отходит от власти. Вы никого не выведете на чистую воду, а себя скомпрометируете", — цитирует заявление партии "Левых" RMF.

Что конкретно намерена выяснить комиссия, в какой срок и за какой "бюджет", в материале не уточняется.