Your browser does not support the audio element.

Польский Сейм создал комиссию, которая займётся вопросом влияния России на политиков Варшавы в течение 15 лет, сообщили СМИ. Известно, что в "команду" вошли девять человек.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.