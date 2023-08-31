Myśl Polska: на месте Польши появится новое государство Укрополия

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

На месте польского государства появится в будущем новое политическое образование, которое будет называться Укрополия. Об этом заявил в своей статье обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению публициста, управлять этим образованием будут с использованием репрессивных методов властей Киева. Среди них будет запрет на деятельность реальной оппозиции, террор, аресты и ограничения гражданских и трудовых прав.

Польша становится двунациональной страной. В результате есть вероятность того, что она превратится в Укрополию, пояснил Ренкас.

Политики Запада по-настоящему демократической республикой Польшу не считают, заключил журналист.