На месте польского государства появится в будущем новое политическое образование, которое будет называться Укрополия. Об этом заявил в своей статье обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас.
По мнению публициста, управлять этим образованием будут с использованием репрессивных методов властей Киева. Среди них будет запрет на деятельность реальной оппозиции, террор, аресты и ограничения гражданских и трудовых прав.
Польша становится двунациональной страной. В результате есть вероятность того, что она превратится в Укрополию, пояснил Ренкас.
Политики Запада по-настоящему демократической республикой Польшу не считают, заключил журналист.
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