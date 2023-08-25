Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт: дефицит автосервисов не создаст больших проблем для россиян
Депутат ГД Лантратова предложила запретить отчислять молодых матерей из вузов
Эксперт Цуй Хэн: тон пропаганды Запада сигнализирует о готовности к переговорам по Украине
Вирусолог: сибирская язва не боится дезинфекции и может существовать сотни лет
Первый с 2021 года пост Трампа в соцсети X набрал 16 миллионов просмотров за час
Экс-агент ЦРУ Джонсон о запасах снарядов у ВСУ: "У вас в пистолете один патрон, а у меня семь"
Украинский пленный признался в грабеже и убийстве жителей Николаевской области
Минобороны: территорию России пытались атаковать 42 украинских БПЛА
Момент уничтожения украинской ракеты С-200 над Калужской областью попал на видео

Польская журналистка "сильно испугалась" от сообщения сотового оператора на границе с Россией

0:47
Мир

Журналистка из Польши Барбара Куза-Тарковски была в шоке после получения сообщения от оператора сотовой связи недалеко от границы с Россией в эстонском городе Нарва. Об этом она рассказала в статье издания Onet.

Польская журналистка "сильно испугалась" от сообщения сотового оператора на границе с Россией
Фото: Пресс-служба ЯRUS

Девушка объяснила, что решила съездить туда, так как Нарву называют "самым русским городом Евросоюза". Журналистка приехала на смотровую площадку, расположенную неподалеку.

По её словам, она ожидала, что почувствует на ней "ужас", однако испытала облегчение от того, что стоит на территории ЕС. И в этот момент на экране телефона появилось сообщение от оператора мобильной связи: "Добро пожаловать в Россию".

"В тот момент я испытала ужас", — добавила полька.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой

Народный артист РФ Анатолий Васильев признался, что актриса Людмила Артемьева проявляла слишком резкое отношение к зрителям.

Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Четыре лодки с диверсантами ВСУ уничтожены на западе Крыма
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Последние материалы
Автоэксперт: дефицит автосервисов не создаст больших проблем для россиян
Депутат ГД Лантратова предложила запретить отчислять молодых матерей из вузов
Соль: Почему важно соблюдать рекомендации по ее употреблению
Эксперт Цуй Хэн: тон пропаганды Запада сигнализирует о готовности к переговорам по Украине
Вирусолог: сибирская язва не боится дезинфекции и может существовать сотни лет
Названы неоспоримые плюсы сельдерея в Вашем рационе
Польская журналистка "сильно испугалась" от сообщения сотового оператора на границе с Россией
Первый с 2021 года пост Трампа в соцсети X набрал 16 миллионов просмотров за час
Экс-агент ЦРУ Джонсон о запасах снарядов у ВСУ: "У вас в пистолете один патрон, а у меня семь"
Украинский пленный признался в грабеже и убийстве жителей Николаевской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников