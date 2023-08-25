Польская журналистка "сильно испугалась" от сообщения сотового оператора на границе с Россией

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Журналистка из Польши Барбара Куза-Тарковски была в шоке после получения сообщения от оператора сотовой связи недалеко от границы с Россией в эстонском городе Нарва. Об этом она рассказала в статье издания Onet.

Фото: Пресс-служба ЯRUS

Девушка объяснила, что решила съездить туда, так как Нарву называют "самым русским городом Евросоюза". Журналистка приехала на смотровую площадку, расположенную неподалеку.

По её словам, она ожидала, что почувствует на ней "ужас", однако испытала облегчение от того, что стоит на территории ЕС. И в этот момент на экране телефона появилось сообщение от оператора мобильной связи: "Добро пожаловать в Россию".

"В тот момент я испытала ужас", — добавила полька.