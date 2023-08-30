На всём протяжении фронта украинская армия вскоре начнёт терять контроль над ситуацией, как это происходит сейчас в Харьковской области. Об этом написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.
Новые возможности российским войскам предоставило истончение украинских линий обороны, что привело к крупным успехам в районе Купянска, отметил эксперт.
По его мнению, по мере нарастания потерь, ВСУ продолжат слабеть, в их обороне будут появляться бреши для прорыва.
На южное направление Киев отправил стратегические резервы, чтобы продолжить контрнаступление, однако свежие подразделения уже терпят крупные неудачи. И это лишь подтверждает, что поражение Украины неизбежно, заключил аналитик.
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