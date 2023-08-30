Рогов опубликовал видео колонны бригады ВСУ перед атакой на Работино

В Сети появилось видео колонны боевиков 82-й отдельной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), снятое перед атакой на Работино неделю назад. Запись опубликовал в своём Telegram-канале запорожский политик Владимир Рогов.

Колонна ВСУ перед атакой на Работино

"Пошла наша колонна, сейчас штурманём!" — говорит в камеру один из боевиков.

Половина этой бригады уже уничтожена либо выведена из строя, отметил Рогов, вспомнив слова из песни Владимира Высоцкого о стрелках из нацистской бригады "Эдельвейс", шагающих по Украине "за метром метр". Судьба захватчиков оказалась незавидной.