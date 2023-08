Your browser does not support the audio element.

Украинский президент Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области Евгения Борзилова. Информация об этом появилась на сайте украинского лидера.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.