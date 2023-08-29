Украинский президент Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области Евгения Борзилова. Информация об этом появилась на сайте украинского лидера.
"Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", — сказано в тексте указа.
28 августа Зеленский произвёл и другие кадровые перестановки в СБУ, распорядившись повысить в должности до заместителя главы ведомства теперь уже бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Александра Поклада. Также изменения коснулись Александра Пелина, назначенного Зеленским главой управления СБУ в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева.
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