Hill: Трампу могут запретить участвовать в выборах из-за поправки к Конституции США

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Экс-глава США Дональд Трамп может лишиться возможности участвовать в президентской гонке. Об этом сообщает The Hill.

Фото: CreativeCommons

В статье сказано, что конкуренты Трампа пытаются принять меры для его исключения из выборной кампании в 2024 году. По информации издания, политики в США имеют право на участие в гонке, даже если проходят в качестве обвиняемых по какому-либо делу или имеют судимость.

При этом в материале подчёркивается, что американские правоведы вспомнили о третьем пункте 14-й поправки к Конституции, согласно которой государственные деятели, принимавшие участие в восстании против США или оказывавшие поддержку "врагам", не могут претендовать на высокие руководящие посты.

Ранее Трамп заявил, что действующий американский президент Джо Байден "не дотянет" до выборов 2024 года из-за проблем со здоровьем.