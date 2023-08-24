Трамп заявил, что Байден не дотянет до президентских выборов в следующем году

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До следующих выборов президента США, которые пройдут в 2024 году, нынешний лидер Джо Байден не дотянет. Об этом заявил экс-президент Америки Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Отвечая на вопрос, сможет ли Байден дотянуть до ноября следующего года, Трамп высказал мнение, что Байден "не достигнет ворот".

Также он уточнил, что уже сейчас 80-летний лидер страны слаб по всем параметрам, в том числе разумом он слабее, чем физически.

Трамп отметил, что Байден не смог поднять шезлонг и ходить по песку, когда был на пляже.