До следующих выборов президента США, которые пройдут в 2024 году, нынешний лидер Джо Байден не дотянет. Об этом заявил экс-президент Америки Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Отвечая на вопрос, сможет ли Байден дотянуть до ноября следующего года, Трамп высказал мнение, что Байден "не достигнет ворот".
Также он уточнил, что уже сейчас 80-летний лидер страны слаб по всем параметрам, в том числе разумом он слабее, чем физически.
Трамп отметил, что Байден не смог поднять шезлонг и ходить по песку, когда был на пляже.
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