Турецкая Николь Кидман рассказала о своем тяжелом детстве

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Турецкий сериал "Девушка за стеклом" рассказывает историю о жизни прекрасной Налан, которая с детства живет в золотой клетке.

Фото: trud. bg

На первый взгляд у нее есть всё, но идеальная внешность скрывает жизнь, полную горя и ограничений. В роли красавицы Налан мы видим Бурджу Бириджик, которую также помним как Ная из сериала "Песнь жизни".

Освоение сцены: Бурджу Бириджик как "турецкая Николь Кидман"

Медиа называют эту актрису турецкой Николь Кидман. Уже в 17 лет она стала средиземноморской красавицей. Сегодня ей 34, и она так же обворожительна и прекрасна, она покорила сердца мужчин и женщин своей красотой и модным стилем.

Детство не было легким временем для нее. В интервью она рассказала о своих травмах. Родители развелись, когда она была маленькой, и это оставило глубокий след в ее душе. Она выросла с матерью, ее жизнь была полна бурь и сложностей, словно из сценария фильма.

Воспоминания о детстве

С бабушкой и дедушкой, которых уже нет в живых, она провела свое детство в Анталии. Она помнит, как дедушка целовал телевизор, когда она появлялась на экране. Впечатления от этого времени остались с ней навсегда.

Даже в детстве она работала, чтобы заработать немного денег. Сначала она мыла полы, а позже работала в кафе. Интересно, что актерство не было ее единственной страстью. Она также поступила на археологический факультет. К моменту начала съемок в "Девушке за стеклом" она сдавала последние экзамены.

Несмотря на внимание многих мужчин, она счастливо замужем уже почти десять лет. С 2016 года она в браке с Эмре Джеткин. Они встречались три года до свадьбы. Их отношения начались, когда Эмре сразу же признался, что он интересуется Бурджу, хотя тогда он был в отношениях с другой девушкой. Но время подарило им встречу, которая изменила их жизни.

За кулисами славы

Семейная пара постоянно находится в центре внимания турецких медиа. Но они всё еще не стали родителями, и в прошлом году Эмре попросил журналистов не публиковать статьи, намекающие на беременность Бурджу. Она сама не скрывает, что мечтает о роли матери и о детях-близнецах.