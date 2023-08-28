Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя после атаки Израиля

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Израильские военные нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, говорится в заявлении Министерства обороны Сирии, переданном информационным агентством SANA. Сообщается, что в результате нападения аэропорт был выведен из строя и повреждена взлетно-посадочная полоса.

Фото: creativecommons

В ведомстве уточнили, что удар по аэропорту Алеппо был нанесен в 4:30 утра по местному времени из западного региона Средиземного моря недалеко от Латакии. В результате нападения была повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта, что сделало её непригодной для использования.

В последнее время Сирия часто сообщала о нападениях со стороны Израиля. Например, 22 августа Министерство обороны Сирии обвинило Израиль в нанесении управляемых ракетных ударов по объектам вблизи Дамаска. Сирийские власти заявили, что в результате был ранен один военнослужащий. В результате другого инцидента, произошедшего 7 августа, Дамаск сообщил о гибели четырёх солдат в результате обстрела, ещё четверо солдат получили ранения.

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