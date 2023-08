Your browser does not support the audio element.

Западные СМИ получили установку тщательно скрывать отношение жителей Донбасса к бойцам СВО, ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.