Журналист Боуз: Запад тщательно скрывает реальное отношение к РФ в ДНР

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Западные СМИ получили установку тщательно скрывать отношение жителей Донбасса к бойцам СВО, ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

По словам журналиста, Запад очень боится, что вскроется реальная ситуация в ДНР.

"Они (жители Донбасса. — Прим. ред.) относятся к российским солдатам, сражающимся за них, как к долгожданным защитникам и героям. Это реальность, которую СМИ на Западе хотят скрыть от вас", — заявил журналист на своей странице в Сети Х*.

Как подчеркнул Боуз, жители Донбасса всегда тепло встречаю российских бойцов и стараются угостить вкусным.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.