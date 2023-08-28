Западные СМИ получили установку тщательно скрывать отношение жителей Донбасса к бойцам СВО, ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз.
По словам журналиста, Запад очень боится, что вскроется реальная ситуация в ДНР.
"Они (жители Донбасса. — Прим. ред.) относятся к российским солдатам, сражающимся за них, как к долгожданным защитникам и героям. Это реальность, которую СМИ на Западе хотят скрыть от вас", — заявил журналист на своей странице в Сети Х*.
Как подчеркнул Боуз, жители Донбасса всегда тепло встречаю российских бойцов и стараются угостить вкусным.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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