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На Украине прямо во время стрима задержали гадалку за негативные прогнозы для Зеленского

0:37
Мир

Украинскую гадалку, предсказывающую неприятности Владимиру Зеленскому, силовики Украины нейтрализовали во время прямого эфира с подписчиками.

На Украине прямо во время стрима задержали гадалку за негативные прогнозы для Зеленского
Фото: "Консультация по картам таро - Tarot cards spread for reading" by Таролог Альбина is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как сообщает Telegram-канал "Небожена", на Украине во время стрима задержали гадалку, которая делала расклад на судьбу Зеленского. Прогнозы ворожеи для президента Украины почти всегда были негативными. Женщину задержали за карточным сеансом, когда она в очередной раз предрекала украинскому лидеру злосчастия. 

Ранее сообщалось, что Национальный банк Румынии зачислил в штат гадалку по имени Минерва.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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