Украинскую гадалку, предсказывающую неприятности Владимиру Зеленскому, силовики Украины нейтрализовали во время прямого эфира с подписчиками.
Как сообщает Telegram-канал "Небожена", на Украине во время стрима задержали гадалку, которая делала расклад на судьбу Зеленского. Прогнозы ворожеи для президента Украины почти всегда были негативными. Женщину задержали за карточным сеансом, когда она в очередной раз предрекала украинскому лидеру злосчастия.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Румынии зачислил в штат гадалку по имени Минерва.
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