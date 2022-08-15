ЦБ Румынии зачислил в штат известную гадалку Минерву

Национальный банк Румынии зачислил в штат известную в стране предсказательницу и астролога Минерву. Сейчас в стране наблюдается рекордная инфляция, в июне годовой уровень ускорился до 15,1%. И в Центробанке ожидают, что это ещё далеко не предел.

Сама 64-летняя Габриэль Дима (таково настоящее имя предсказательницы) заявила, что после устройства на работу в ЦБ она более не имеет права гадать на магическом шаре.

"Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать на магическом шаре, но ничего страшного, так как у меня еще есть идея сделать собственный подкаст", — рассказала Минерва.

Чем именно гадалка занимается в Национальном банке страны, не сообщается. Известно только, что её зачислили в отдел технического обслуживания, сообщает румынский портал Adevarul.

Сама Габриэль Дима уверяет, что её таланты прорицательницы проявились ещё в совсем юном возрасте. Кроме того, она является обладательницей дипломов по актёрскому мастерству и психологии.

Напомним, ранее власти Молдавии заявили о том, что ведут переговоры о закупках газа в Румынии. Об этом в конце июля в ходе визита в Бухарест заявила президент страны Майя Санду.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте, Санду заявила, что молдавские граждане сейчас платят самую высокую цену в Европе.

"Цена газа в Молдове в два раза выше, чем в Румынии. Предстоящей зимой мы будем использовать мазут, дрова и уголь, чтобы сократить потребление газа. Уже сейчас мы ведем переговоры, чтобы закупить газ в Румынии, чтобы зимой не замерзнуть и обеспечить стабильность", — сказала Санду.