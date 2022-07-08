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Автор Ирина Гусакова

Астролог Стеценко: девять планет позволят узнать всё о человеке в снимке неба

Гороскоп

Нам известно о существовании девяти планет, некоторые из них видны на небе даже без специального оборудования. Эти планеты и рассматривают астрологи в личном гороскопе (натальной карте). Там схематически указаны координаты реальных небесных тел в момент рождения человека относительно той местности, где он родился. В зависимости от местоположения планет на небе и от их расположения относительно друг друга складывается портрет человека. Его особенности, таланты, предпочтения, слабости, информация о родителях, здоровье и многое другое.

Все, что наверху, то и внизу. Наш внутренний космос и содержание — это отпечаток внешнего космоса в данный момент времени. Каждая планета указывает на определенные энергии и характеристики, по которым составляется портрет человека. О том, что такое планеты и дома в астрологии, рассказала читателям Pravda.Ru астролог, рунолог Екатерина Стеценко.

Планеты в астрологии
 

Планеты в астрологии

  • Солнце - это ядро личности, фигура отца, то, как мы проявляемся в социуме.
  • Луна - это эмоциональная составляющая, показывает, как человек воспринимает мир, что его расслабляет. Это и фигура матери, и характеристика материнства для женщины.
  • Меркурий отвечает за коммуникации, ораторские и мыслительные способности человека, память, способность к обучению, способы восприятия и передачи информации.
  • Венера отвечает за эстетическую сторону, то, как человек делает выбор, чем он наслаждается, чем любуется, какой стиль одежды предпочитает.
  • Марс покажет, как человек действует, умеет ли выражать агрессию, укажет на спортивные предпочтения, сексуальный темперамент.
  • Юпитер и Сатурн относятся к социальным планетам. И не говорят о характере человека напрямую, но добавляют информацию для составления портрета человека. Сатурн характеризует ответственность, ограничения, тяжбы, регулярность, опыт. Юпитер укажет, в чем человеку будет везти, где будут открыты двери для новых возможностей.

Остальные три планеты относятся к высшим. Их проявление в гороскопе не всегда чувствуется ярко.

  • Нептун подскажет, ясно ли человек воспринимает мир и передает информацию или склонен ко лжи, летает в облаках, склонен к зависимостям.
  • Уран подскажет, в какой сфере человек может проявляться свободно, вносить оригинальные новаторские идеи и разработки.
  • Плутон подскажет, властный ли человек, способен ли управлять людьми, укажет на особую внутреннюю силу.

Планеты в натальной карте — это герои. Астролог рассматривает их положение в домах и знаках, чтобы составить полную картину о человеке.

Что такое астрологические дома

Это сектора, на которые поделен зодиакальный круг в зависимости от места и момента рождения человека. Их 12, и они определяют координаты точек эклиптики. Эклиптика — это траектория движения Солнца относительно звезд, видимая с Земли. Каждый сектор (дом) описывает сферу жизни человека.

  • Начало первого дома — это точка эклиптики, восходящая в момент рождения человека на востоке. Называется Асцендентом и характеризует внешность человека, то, как его видят другие при первом знакомстве, его взгляд на мир, особенности организма.

Поэтому необходимо знать не только дату, но и точное время (момент рождения) для верной интерпретации натальной карты.

  • Второй дом отвечает за финансы и все, чем человек обладает и может обладать.
  • Третий дом — за близкое окружение, обучение, авто.
  • Четвертый дом — за корни человека, семью, недвижимость.
  • Пятый дом — это дети, творчество, любовь.
  • Шестой дом — про здоровье, работу, питомцев.
  • Седьмой дом — партнеры и люди напротив.
  • Восьмой дом — это ресурсы других людей, секс, риски.
  • Девятый дом — это путешествия, философия, высшее образование.
  • Десятый дом — это карьера, социальный статус.
  • Одиннадцатый дом — это друзья, общественная деятельность
  • Двенадцатый дом — это тайны, подсознание, ограничения.

Имея данные о домах, мы расширяем границы прочтения гороскопа.

Например, Солнце в пятом доме. Это значит, что человек зажигается от общения с детьми, романтических приключений, игр и праздников. Может реализовываться в этой сфере профессионально или проводить там больше времени, чтобы проявлять себя, свои таланты, чувствовать в себе уверенность и получать внимание.

А теперь представьте — двенадцать домов, девять планет — это уже огромный объем информации о человеке, который можно расшифровать в снимке неба в момент его рождения.

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Редактор: Ольга Алексеева
Темы астрология
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