Астролог Стеценко: девять планет позволят узнать всё о человеке в снимке неба

Нам известно о существовании девяти планет, некоторые из них видны на небе даже без специального оборудования. Эти планеты и рассматривают астрологи в личном гороскопе (натальной карте). Там схематически указаны координаты реальных небесных тел в момент рождения человека относительно той местности, где он родился. В зависимости от местоположения планет на небе и от их расположения относительно друг друга складывается портрет человека. Его особенности, таланты, предпочтения, слабости, информация о родителях, здоровье и многое другое.

Все, что наверху, то и внизу. Наш внутренний космос и содержание — это отпечаток внешнего космоса в данный момент времени. Каждая планета указывает на определенные энергии и характеристики, по которым составляется портрет человека. О том, что такое планеты и дома в астрологии, рассказала читателям Pravda.Ru астролог, рунолог Екатерина Стеценко.

Планеты в астрологии

Солнце - это ядро личности, фигура отца, то, как мы проявляемся в социуме.

- это ядро личности, фигура отца, то, как мы проявляемся в социуме. Луна - это эмоциональная составляющая, показывает, как человек воспринимает мир, что его расслабляет. Это и фигура матери, и характеристика материнства для женщины.

- это эмоциональная составляющая, показывает, как человек воспринимает мир, что его расслабляет. Это и фигура матери, и характеристика материнства для женщины. Меркурий отвечает за коммуникации, ораторские и мыслительные способности человека, память, способность к обучению, способы восприятия и передачи информации.

отвечает за коммуникации, ораторские и мыслительные способности человека, память, способность к обучению, способы восприятия и передачи информации. Венера отвечает за эстетическую сторону, то, как человек делает выбор, чем он наслаждается, чем любуется, какой стиль одежды предпочитает.

отвечает за эстетическую сторону, то, как человек делает выбор, чем он наслаждается, чем любуется, какой стиль одежды предпочитает. Марс покажет, как человек действует, умеет ли выражать агрессию, укажет на спортивные предпочтения, сексуальный темперамент.

покажет, как человек действует, умеет ли выражать агрессию, укажет на спортивные предпочтения, сексуальный темперамент. Юпитер и Сатурн относятся к социальным планетам. И не говорят о характере человека напрямую, но добавляют информацию для составления портрета человека. Сатурн характеризует ответственность, ограничения, тяжбы, регулярность, опыт. Юпитер укажет, в чем человеку будет везти, где будут открыты двери для новых возможностей.

Остальные три планеты относятся к высшим. Их проявление в гороскопе не всегда чувствуется ярко.

Нептун подскажет, ясно ли человек воспринимает мир и передает информацию или склонен ко лжи, летает в облаках, склонен к зависимостям.

подскажет, ясно ли человек воспринимает мир и передает информацию или склонен ко лжи, летает в облаках, склонен к зависимостям. Уран подскажет, в какой сфере человек может проявляться свободно, вносить оригинальные новаторские идеи и разработки.

подскажет, в какой сфере человек может проявляться свободно, вносить оригинальные новаторские идеи и разработки. Плутон подскажет, властный ли человек, способен ли управлять людьми, укажет на особую внутреннюю силу.

Планеты в натальной карте — это герои. Астролог рассматривает их положение в домах и знаках, чтобы составить полную картину о человеке.

Что такое астрологические дома

Это сектора, на которые поделен зодиакальный круг в зависимости от места и момента рождения человека. Их 12, и они определяют координаты точек эклиптики. Эклиптика — это траектория движения Солнца относительно звезд, видимая с Земли. Каждый сектор (дом) описывает сферу жизни человека.

Начало первого дома — это точка эклиптики, восходящая в момент рождения человека на востоке. Называется Асцендентом и характеризует внешность человека, то, как его видят другие при первом знакомстве, его взгляд на мир, особенности организма.

Поэтому необходимо знать не только дату, но и точное время (момент рождения) для верной интерпретации натальной карты.

Второй дом отвечает за финансы и все, чем человек обладает и может обладать.

Третий дом — за близкое окружение, обучение, авто.

Четвертый дом — за корни человека, семью, недвижимость.

Пятый дом — это дети, творчество, любовь.

Шестой дом — про здоровье, работу, питомцев.

Седьмой дом — партнеры и люди напротив.

Восьмой дом — это ресурсы других людей, секс, риски.

Девятый дом — это путешествия, философия, высшее образование.

Десятый дом — это карьера, социальный статус.

Одиннадцатый дом — это друзья, общественная деятельность

Двенадцатый дом — это тайны, подсознание, ограничения.

Имея данные о домах, мы расширяем границы прочтения гороскопа.

Например, Солнце в пятом доме. Это значит, что человек зажигается от общения с детьми, романтических приключений, игр и праздников. Может реализовываться в этой сфере профессионально или проводить там больше времени, чтобы проявлять себя, свои таланты, чувствовать в себе уверенность и получать внимание.

А теперь представьте — двенадцать домов, девять планет — это уже огромный объем информации о человеке, который можно расшифровать в снимке неба в момент его рождения.

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