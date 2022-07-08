Нам известно о существовании девяти планет, некоторые из них видны на небе даже без специального оборудования. Эти планеты и рассматривают астрологи в личном гороскопе (натальной карте). Там схематически указаны координаты реальных небесных тел в момент рождения человека относительно той местности, где он родился. В зависимости от местоположения планет на небе и от их расположения относительно друг друга складывается портрет человека. Его особенности, таланты, предпочтения, слабости, информация о родителях, здоровье и многое другое.
Все, что наверху, то и внизу. Наш внутренний космос и содержание — это отпечаток внешнего космоса в данный момент времени. Каждая планета указывает на определенные энергии и характеристики, по которым составляется портрет человека. О том, что такое планеты и дома в астрологии, рассказала читателям Pravda.Ru астролог, рунолог Екатерина Стеценко.
Остальные три планеты относятся к высшим. Их проявление в гороскопе не всегда чувствуется ярко.
Планеты в натальной карте — это герои. Астролог рассматривает их положение в домах и знаках, чтобы составить полную картину о человеке.
Это сектора, на которые поделен зодиакальный круг в зависимости от места и момента рождения человека. Их 12, и они определяют координаты точек эклиптики. Эклиптика — это траектория движения Солнца относительно звезд, видимая с Земли. Каждый сектор (дом) описывает сферу жизни человека.
Поэтому необходимо знать не только дату, но и точное время (момент рождения) для верной интерпретации натальной карты.
Имея данные о домах, мы расширяем границы прочтения гороскопа.
Например, Солнце в пятом доме. Это значит, что человек зажигается от общения с детьми, романтических приключений, игр и праздников. Может реализовываться в этой сфере профессионально или проводить там больше времени, чтобы проявлять себя, свои таланты, чувствовать в себе уверенность и получать внимание.
А теперь представьте — двенадцать домов, девять планет — это уже огромный объем информации о человеке, который можно расшифровать в снимке неба в момент его рождения.
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